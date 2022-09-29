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В МИД России заявили о готовности сотрудничать с новым правительством Италии

Представитель МИД Захарова: Роcсия готова взаимодействовать с новым правительством Италии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россия готова к сотрудничеству с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы взаимодействовать с любым законно избранным правительством, как Италии, так и других стран. Это наш принципиальный подход — мы с уважением относимся к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов», — пояснила Захарова на брифинге.

Захарова также отметила, что нынешняя международная ситуация накладывает на отношения с Италией существенный отпечаток. Например, механизмы двустороннего взаимодействия России и Италии подорваны, нанесен существенный ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике, блокируются культурные связи.

«Говорить о перспективах российско-итальянских отношений в теории, наверное, преждевременно, потому что все должно зависеть от конкретных действий и шагов итальянских властей на практике. Мы отношения ни с кем не разрушали, мы отстаиваем свои позиции, которые мы аргументировали и которые носят правовой характер», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее итальянский сенатор Вито Петрочелли заявил, что одержавшая победу правоцентристская коалиция в Италии вряд ли изменит внешнюю политику и позицию по санкциям в отношении России.

Татьяна Антоненко
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