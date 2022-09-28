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Будущий премьер Италии пообещала поддерживать Зеленского

Лидер «Братьев Италии» Мелони пообещала поддерживать Зеленского

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки. Об этом она написала в своем Twitter.

Политик, которой прочат пост нового итальянского премьера, указала, что Киев может рассчитывать «на верную поддержку дела свободы украинского народа».

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

Мелони находится в союзе с Маттео Сальвини, который является лидером ультраправой партии «Лига Севера». Последний открыто назвал законным присоединение Крыма к России в 2014-м и похвалил Путина в 2019 году как «одного из лучших государственных деятелей на Земле».

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Марина Совина
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