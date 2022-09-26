Будущий премьер Италии высказалась о господствующей мировой идеологии

Будущий премьер Италии Мелони высказалась о превращающей людей в рабов мировой идеологии

Господствующая мировая идеология боится традиционных семейных ценностей, потому что они составляют человеческую идентичность. Эта идеология нацелена на то, чтобы превратить людей в рабов-потребителей. Такое мнение выразила Джорджа Мелони, лидер партии «Братья Италии», которой прочат пост нового итальянского премьера. Ее слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Почему семья для них — враг? Чем она их пугает? Есть простой ответ на все эти вопросы. Потому что это то, что составляет нашу суть. Потому что это наша идентичность», — высказалась она. По мнению Мелони, эта доминирующая идеология бьет по национальной, религиозной, гендерной и семейной идентичности.

Она отметила, что, если превратить человека в «номерок» и лишить корней, он будет идеальным рабом, отданным «на милость финансовым спекулянтам». Мелони также заявила, что у каждого есть свой уникальный генетический код и это свято. Она пообещала всеми силами защищать эти ценности.

26 сентября сообщалось, что действия Джорджи Мелони вызывают опасения у представителей Европарламента. По словам депутата Европарламента Томаса Вайца, Евросоюз может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле «может стать катастрофой для Европы».

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.