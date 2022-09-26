Европарламент предрек «катастрофу» из-за нового премьера Италии

Депутат Европарламента Вайц: новый премьер Италии может стать катастрофой для Европы

Действия Джорджи Мелони (лидера партии «Братья Италии»), которой прочат пост итальянского премьера, вызывают опасения у представителей Европарламента. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

По словам депутата Европарламента Томаса Вайца, Евросоюз может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле «может стать катастрофой для Европы».

«Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий», высказался член Европарламент.

Зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли также оказалась обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции. По ее мнению, Мелони будет брать пример с таких политиков, как бывший президент США Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Накануне стало известно, что праравоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов. Движение «Братья Италии» Джорджи Мелони, состоящее в коалиции, предварительно собрало 22-26 процентов голосов.