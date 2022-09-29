Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России главу ОЗХО сравнили с бегающим от директора школы первоклассником

Дипломат Полянский: глава ОЗХО Ариас бегает от СБ ООН как первоклассник от директора школы
Фернандо Ариас

Фернандо Ариас. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса из-за того, что тот уклоняется от выступлений в Совете Безопасности международной организации. Он сравнил Ариаса с первоклассником, который бегает от директора школы, сообщает ТАСС.

«Наши многочисленные вопросы к руководству техсекретариата остаются без ответа. В июле гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, ссылаясь на период отпусков, в очередной раз уклонился от приглашения выступить в СБ ООН. Насколько мы понимаем, точно так же он поступил и сейчас. При этом загруженный график господина Ариаса, который раз за разом не позволяет ему брифинговать СБ ООН, не мешает ему совершать зарубежные поездки, например в США», — заявил российский дипломат.

Он также напомнил о том, что руководитель ОЗХО ни разу не побывал в Сирии с тех пор, как был назначен на должность руководителя техсекретариата. Полянский призвал брать пример с гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который совершает поездки на те или иные объекты, ведет диалог со всеми государствами, а также по первому зову выступает перед СБ ООН, даже если не может присутствовать на них лично.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил мнение о том, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. Он полагает, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил исправить ошибки при частичной мобилизации
В России отреагировали на дату созыва Совбеза ООН по «Северным потокам»
В России главу ОЗХО сравнили с бегающим от директора школы первоклассником
Пасечник назвал вступление ЛНР в состав России самым знаковым днем
Байден сделал заявление по вопросу признания референдумов в ДНР и ЛНР
США отказались говорить о вертолетах ВВС над местом аварии на «Северном потоке»
ЛНР предрекли становление одним из самых успешных регионов России
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
В Минфине рассказали о налогообложении для россиян в ближайшие три года
«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.