Дипломат Полянский: глава ОЗХО Ариас бегает от СБ ООН как первоклассник от директора школы

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса из-за того, что тот уклоняется от выступлений в Совете Безопасности международной организации. Он сравнил Ариаса с первоклассником, который бегает от директора школы, сообщает ТАСС.

«Наши многочисленные вопросы к руководству техсекретариата остаются без ответа. В июле гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, ссылаясь на период отпусков, в очередной раз уклонился от приглашения выступить в СБ ООН. Насколько мы понимаем, точно так же он поступил и сейчас. При этом загруженный график господина Ариаса, который раз за разом не позволяет ему брифинговать СБ ООН, не мешает ему совершать зарубежные поездки, например в США», — заявил российский дипломат.

Он также напомнил о том, что руководитель ОЗХО ни разу не побывал в Сирии с тех пор, как был назначен на должность руководителя техсекретариата. Полянский призвал брать пример с гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который совершает поездки на те или иные объекты, ведет диалог со всеми государствами, а также по первому зову выступает перед СБ ООН, даже если не может присутствовать на них лично.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил мнение о том, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. Он полагает, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.