Генсек ООН оценил возможность признания референдумов в Донбассе

Генсек ООН Гутерреш счел признание референдумов в Донбассе невозможным

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. Он полагает, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России. Цитату приводит РИА Новости.

«Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН», — отметил он.

Гутерреш добавил: любая аннексия территории чужого государства — нарушение Устава ООН и международного права. Россия при этом обязана соблюдать эти законы на правах одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, подписание договоров о присоединении к России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября.