Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек ООН оценил возможность признания референдумов в Донбассе

Генсек ООН Гутерреш счел признание референдумов в Донбассе невозможным
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. Он полагает, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России. Цитату приводит РИА Новости.

«Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН», — отметил он.

Гутерреш добавил: любая аннексия территории чужого государства — нарушение Устава ООН и международного права. Россия при этом обязана соблюдать эти законы на правах одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, подписание договоров о присоединении к России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
Власти приграничного региона сообщили о многочисленных повреждениях опор ЛЭП
Туристов популярного курорта предупредили об оставляющих загадочные шрамы жуках
На Украине улицу Короленко переименовали в честь националиста
В России рассказали об изменении состава парламента после референдумов
Кадыров рассказал об эвакуации чеченскими бойцами жильцов дома после удара ВСУ
Полная блогерша показала фигуру в бикини назло хейтерам
Прокуратура США заочно обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»
В Совфеде назвали трусами уезжающих за рубеж россиян
Врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.