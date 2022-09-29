Союзники в Тихом океане выдвинули претензии США

Guardian: США получили удар от стран Тихого океана в ответ на предложение сотрудничества

США получили удар от островных государств Тихого океана, которые выдвинули Вашингтону претензии в ответ на предложение о сотрудничестве. Об этом пишет The Guardian.

Как пишет автор материала, на саммите в Вашингтоне представители США решили сблизиться с союзниками в регионе на фоне растущего влияния Китая, однако их предложения вызвали настороженную реакцию у потенциальных партнеров. США надеялись принять декларацию из 11 пунктов, обязывающую участников бороться с «климатическим кризисом» в условиях осложняющейся геополитической обстановки.

Однако, Соломоновы острова отказались подписывать продвигаемое США соглашение. Представители страны сослались на то, что им необходимо время, чтобы оценить предложение Вашингтона. Отмечается, что американский документ отличается от предложенного Китаем, поскольку носит общий характер и не несет конкретики.

Пекин же прописал в документе конкретные суммы, программы и даже количество китайских трупп, отправляемых на гастроли на острова в рамках культурного обмена. Также китайцы намеревались также расширить сотрудничество в области региональной безопасность, построить лаборатории, обучать полицейских и укрепить сотрудничество в киберпространстве.

При этом у США уже есть договор о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау, согласно которому Белый дом предоставляет финансовую помощь этим государствам в обмен на оборонные обязательства. Однако, говорится в статье, у этих трех стран есть беспокойство относительно новой декларации, предлагаемой Америкой.

В письме послов этих государств координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курту Кэмпбеллу говорится, что текущая предлагаемая поддержка не соответствует их вкладу в обеспечение безопасности в регионе, а предлагаемая Вашингтоном финансовая помощь названа недостаточной. Дипломаты выразили сомнения в успехе американской инициативы.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в АТР. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.