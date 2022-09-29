В ЛНР заявили о невозможности вывезти тела погибших беженцев под Харьковом

30 человек из колонны беженцев погибли при обстреле со стороны ВСУ в Харьковской области

На данный момент нет возможности вывезти тела погибших беженцев, обстрелянных военными Украины под Харьковом. Об этом заявил посол ЛНР Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, сделать это мешают продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ. На данный момент известно, что 30 человек из колонны беженцев погибли при обстреле, среди жертв были дети.

О том, что была обстреляна бойцами ВСУ колонна беженцев в Харьковской области, стало известно ранее в четверг, 29 сентября. В тот момент Минздрав ЛНР сообщал о семи раненых, в их числе оказались двое детей.

26 сентября в ЛНР силовики задержали корректировщика ВСУ, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар. Алексей Байов наводил украинских военных на определенные цели, по которым позднее те наносили удары. По его наводке 21 сентября боды ВСУ обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В итоге погиб мирный житель, еще один был ранен.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.