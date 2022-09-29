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Стало известно об обстреле колонны беженцев в Харьковской области

Минздрав ЛНР сообщил о ранении 7 беженцев в Харьковской области в ходе обстрела колонны

Фото: Osman Orsal / Reuters

Стало известно о пострадавших в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) колонны беженцев в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

«Всего семь человек [раненых эвакуировали в ЛНР], из них двое детей», — сказал представитель Минздрава.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные понесли большие потери на Харьковском и Донецком направлениях. В ведомстве уточнили, что в результате массированного огневого поражения со стороны российской армии были уничтожены 19 единиц военной техники.

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Алевтина Запольская
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