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Эксперт объяснил причину отказа россиян от иностранной валюты

Эксперт Васильев: россияне пытаются «сбыть» иностранную валюту из-за ее «токсичности»
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россияне пытаются побыстрее «сбыть» доллары и другую валюту недружественных стран из-за их «токсичности», объяснил агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По словам эксперта, данное явление необычно для российской истории, учитывая резкое укрепление доллара на глобальном валютном рынке, а также падение цен на нефть и обострение конфликта с Западом.

Васильев напомнил, что после проведения референдумов на освобожденных украинских территориях западные страны объявили о планах расширения антироссийских санкций. В связи с этим появились опасения, что Запад наложит санкции на Национальный клиринговый центр (НКЦ), что сделает невозможным биржевую торговлю долларами и евро, а также увеличивает риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян.

В связи с этим россияне предпочли переходить в рубли, юани, дирхамы и другие дружественные валюты без санкционных рисков. Васильев подчеркнул, что Россия взяла стратегический курс на дедолларизацию, что снижает роль иностранной валюты в национальных экономической и финансовой системах.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре.

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Варвара Кошечкина
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