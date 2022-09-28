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Российские власти дали прогноз по курсу доллара

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара по 66 рублей в декабре

Фото: Unsplash

Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре. Эксперты ведомства дали прогноз социально-экономического развития на 2023–2025 годы, передают «Ведомости».

В сентябре, по базовому сценарию властей, средний курс будет 61,1 рубля, в октябре — 62,7 рубля, в ноябре — 64,4 рубля, в декабре — 66,2 рубля. Таким образом, к концу года по сравнению с сентябрем рубль может потерять к американской валюте около восьми процентов.

В четвертом квартале курс доллара прогнозируется на уровне 64,4 рубля, за весь 2022 год — 68,1 рубля. В 2023 году курс доллара будет 68,3 рубля, считают в ведомстве. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 рубля за доллар, прогнозирует Минэк. Затем курс ослабнет до 70,9 рубля в 2024 году и до 72,2 рубля в 2025 году.

Минэк также ожидает роста среднемесячных зарплат на 6600 рублей (на 11,6 процента) в этом году, до 63 888 рублей. В 2023 году ведомство ожидает повышения показателя еще на 8,7 процента. В 2024 и 2025 годах зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 рублей соответственно.

Также российские власти планируют увеличить прожиточный минимум для людей пенсионного возраста. Если в 2021-ом он был равен 10 022 рубля, то к концу текущего года может вырасти до 11 970 рублей.

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Платон Щукин
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