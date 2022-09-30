В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 10 октября

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 10 октября. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, в очередной раз ограничения коснулись полетов в 11 аэропортов страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в сентябре путешественникам назвали несколько действенных способов бесплатно получить комфортное место в самолете. В первую очередь туристам посоветовали регистрироваться на рейс позже всех. Таким образом они смогут бесплатно получить места с расширенным пространством для ног, в том случае, если они никем не заняты.

