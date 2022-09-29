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Пассажирам раскрыли способы бесплатно получить комфортное место в самолете

Желающим получить лучшее место на борту самолета посоветовали регистрироваться позже всех

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажирам раскрыли несколько действенных способов бесплатно получить комфортное место в самолете. Полезными лайфхаками поделились эксперты сервиса Travel Lens, на них обратил внимание британский таблоид Daily Star.

Так, авиапассажирам, желающим получить лучше место на борту самолета, посоветовали регистрироваться на рейс позже всех. Таким образом они смогут бесплатно получить места с расширенным пространством для ног, в том случае, если они никем не заняты.

Более того, если пассажир регулярно летает одной и той же авиакомпанией, ему стоит выяснить у ее представителей о наличии специальных льгот для постоянных клиентов. К примеру, путешественникам могут предложить место в широком ряду, бесплатный провоз ручной клади или приоритетную посадку.

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Представители сервиса также рекомендуют пассажирам, путешествующим с партнером или другом, приобретать места у прохода и около иллюминатора на одном ряду, а кресло между ними оставлять пустым. Благодаря этого способу у туристов может появиться больше пространства и возможность полететь без соседа.

Ранее австралийская блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) сняла на видео способ складывания вещей, который позволяет ей увеличивать свободное место в чемодане в два раза. Способ сворачивания одежды в небольшие рулоны помогает не только экономить место, но и предотвратить появление складок на одежде.

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Фариза Бацазова
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