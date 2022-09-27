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Блогерша показала на видео способ удвоить место в чемодане и восхитила фанатов

Блогерша сняла на видео способ сворачивания одежды в рулоны, экономящий место в чемодане

Австралийская блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) сняла на видео способ складывания вещей, который позволяет ей увеличивать свободное место в чемодане в два раза. Роликом она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

По словам женщины, способ сворачивания одежды в небольшие рулоны помогает не только экономить место, но также и предотвратить появление складок на одежде. На видео блогерша показала, как складывает рубашку и штаны: сначала она положила вещь на кровать, а затем продемонстрировала, в каком порядке и по каким линиям ее складывает.

Публикация вызвала восхищение в сети. Фанаты блогерши поблагодарили ее за лайфхак, отметив, что видео было полезно.

Ранее в сентябре туристам раскрыли несколько уловок, как собрать все необходимые для поездки вещи в небольшую сумку или чемодан. В первую очередь эксперты советовали брать в путешествия «легкую» технику, которая не только уменьшит вес ручной клади, но и ее размеры.

Дарья Рыбак
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