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Трансляцию брифинга генсека НАТО на YouTube прервали кадрами с Красной площади

ТАСС: трансляцию брифинга Столтенберга на DW прервали кадры с Красной площади
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на YouTube-канале Deutsche Welle (DW, признан Минюстом РФ иноагентом) была прервана записью выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

«Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории», — говорил российский лидер в эти минуты. Затем, отмечает корреспондент агентства, трансляцию прервали переключением в студию на ведущего, который сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Через несколько секунд на экраны вернулся генсек Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал пришедших на Красную площадь поддержать бойцов, защищающих Донбасс в ходе специальной операции. Он напомнил, что военнослужащие сейчас отстаивают выбор многих людей о воссоединении с Россией.

30 сентября глава государства подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Варвара Кошечкина
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