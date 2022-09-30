Путин призвал поддержать защищающих Донбасс в ходе СВО бойцов

Путин призвал пришедших на Красную площадь поддержать защищающих Донбасс в ходе СВО бойцов

Президент России Владимир Путин призвал пришедших на Красную площадь поддержать бойцов, защищающих Донбасс в ходе специальной операции, передает РИА Новости.

Президент напомнил, что бойцы сейчас отстаивают выбор многих людей о воссоединении с Россией.

«В знак признания их заслуг предлагаю послать им сигнал нашей поддержки. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади, по моей команде: "Ура!"» — сказал Путин.

Собравшиеся в центре Москвы поддержали предложение главы государства. Позже Путин завершил свое выступление на митинг-концерте по случаю присоединения четырех новых регионов словами «победа будет за нами».

30 сентября президент России подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.