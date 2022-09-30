Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо приоритетное направление для контрнаступления ВСУ

Рогов назвал Запорожскую область приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стягивании украинских войск к Запорожской области, которую он назвал приоритетным направлением для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, к границе области переброшены свыше 450 военнослужащих сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. «Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — отметил Рогов.

Он подчеркнул, что союзные силы не допустят вторжения ВСУ в Запорожскую область.

Ранее Рогов заявил, что временной столицей Запорожской области в составе России станет Мелитополь. Решение по временной столице региона было принято на фоне того, что областной центр Запорожской области — город Запорожье — все еще остается под контролем военных Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет
Раскрыты траты россиян на путешествия по стране
Вяльбе оценила отношение иностранцев к России на заседании FIS фразой «душат их»
Синоптики предупредили о погодной опасности в столичном регионе
Сожитель убил россиянку в машине после предложения расстаться
Лавров заявил об окончательной утрате Евросоюзом автономии
Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых выплат по мобилизации
ВСУ ударили по колонне с беженцами в Запорожье
Стало известно о гибели замглавы херсонской администрации из-за обстрела ВСУ
В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.