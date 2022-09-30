Названо приоритетное направление для контрнаступления ВСУ

Рогов назвал Запорожскую область приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стягивании украинских войск к Запорожской области, которую он назвал приоритетным направлением для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, к границе области переброшены свыше 450 военнослужащих сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. «Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — отметил Рогов.

Он подчеркнул, что союзные силы не допустят вторжения ВСУ в Запорожскую область.

Ранее Рогов заявил, что временной столицей Запорожской области в составе России станет Мелитополь. Решение по временной столице региона было принято на фоне того, что областной центр Запорожской области — город Запорожье — все еще остается под контролем военных Украины.