Названа новая столица Запорожской области после вхождения в состав России

Член совета Рогов заявил, что Мелитополь станет столицей Запорожской области

Запорожье войдет в Россию в качестве области, временной столицей станет Мелитополь. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что решение по временной столице региона было принято на фоне того, что областной центр Запорожской области — город Запорожье — все еще остается под контролем военных Украины. При этом член главного совета администрации региона добавил, что «ключевое слово — временно», так как после «столицей области после освобождения» снова станет Запорожье.

Ранее стало известно, что Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Позднее днем 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий. 4 октября, как ожидается, будут рассмотрены законы о вхождении регионов в состав Российской Федерации.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В сентябре в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.