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«Газпром» назвал объем газа в «Северных потоках» на момент взрыва

«Газпром»: на момент взрыва в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал объем газа, который был в трех нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на момент взрыва. Его слова на заседании СБ ООН передает РИА Новости.

Как рассказал Куприянов, на момент происшествия в нитках газопроводов находилось около 800 миллионов кубометров газа. «Для сравнения — это потребление Данией за три месяца», — добавил он.

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Марина Совина
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