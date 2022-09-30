«Газпром» назвал объем газа в «Северных потоках» на момент взрыва

«Газпром»: на момент взрыва в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал объем газа, который был в трех нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на момент взрыва. Его слова на заседании СБ ООН передает РИА Новости.

Как рассказал Куприянов, на момент происшествия в нитках газопроводов находилось около 800 миллионов кубометров газа. «Для сравнения — это потребление Данией за три месяца», — добавил он.