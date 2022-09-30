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Для подлежащих мобилизации россиян предложили создать подраздел на «Госуслугах»

Сенатор Абрамов предложил создать на «Госуслугах» раздел для подлежащих мобилизации

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил создать подраздел на «Госуслугах» для россиян, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что военкоматы должны своевременно получать информацию о гражданах, в том числе о переменах в их жизни, поэтому необходимо предоставить возможность людям самостоятельно заполнять сведения о себе в электронном формате, чтобы сократить время.

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«В нем сами люди могли бы размещать о себе информацию, касающуюся произошедших изменений в их жизни, например, о состоянии здоровья или семейном положении. Это могло бы позволить избегать досадных накладок», — считает Абрамов.

Он также предложил дать возможность прилагать в этом разделе копии необходимых документов, чтобы при необходимости Минобороны и военкоматы могли получать сведения о россиянах, которые они предоставляют сами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. 29 сентября глава государства поручил быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать.

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Марина Совина
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