Российские производители лекарств попросили отсрочку от мобилизации

«Ъ»: фармацевтические компании попросили отсрочку от призыва при частичной мобилизации

Крупнейшие российские ассоциации на рынках фармацевтики и медтехники попросили правительство обеспечить сотрудников отрасли отсрочкой от призыва на военную службу при частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на письма компаний сообщает «Коммерсантъ».

С обращением к российским властям выступили в том числе Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЭЕАЭС), Ассоциация «Инфарма», Ассоциация международных фармпроизводителей (AMEDA) и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Из компаний на рынке медицинских товаров письма правительству направили ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) и товаров индустрии для здоровья (АИТЗ).

Компании объяснили, что не могут быстро найти подходящих работников на замену мобилизованным. «[На фармпредприятиях] задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли РФ и стран ЕАЭС, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики», — сказано в письме. Ассоциации отметили, что обучение нового персонала требует времени, а бесперебойная работа отрасли сейчас особенно важна.

«Сейчас на российском рынке и так существует дефицит кадров. Людей нет, а тех, кто подходит по своим квалификациям, компании могут перекупать друг у друга с 20–50-процентной прибавкой к зарплате»,— рассказал изданию топ-менеджер российской фармкомпании. Собеседник газеты опасается будущей нехватки сотрудников и приостановки прироста объемов отечественного производства лекарств.

С момента начала частичной мобилизации в стране с подобными запросами к правительству обращался и ряд других отраслей. В настоящее время официальный список специальностей, не подлежащих призыву, опубликовало только Минцифры, остальные отрасли стараются оформлять брони на своих сотрудников.