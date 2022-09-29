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Российские банки начали бронировать сотрудников от частичной мобилизации

«Ъ»: российские банки и страховщики начали формировать списки брони от мобилизации

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Центральный банк запросил у российских кредитных организаций списки сотрудников, которые подлежат частичной мобилизации, но могут претендовать на бронь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Запрос получили все системно значимые банки — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Сформированные списки они должны были направить регулятору 28 сентября. Бронировать сотрудников начали и страховые компании, рассказал один из собеседников газеты.

Отдельного перечня вакансий, подлежащих отсрочке от частичной мобилизации, нет, уточняют два источника издания. Главными критериями предоставления брони являются наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы.

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По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, банки, которым направили запрос, были выбраны по итогам проведенного в начале недели совещания с первым зампредом Банка России Дмитрием Тулиным. По оценке ЦБ, в список подлежащих брони сотрудников можно было включить не более 30 процентов численного состава персонала кредитной организации.

По подсчетам газеты, на начало сентября 2022 года в России была 361 кредитная организация, а количество сотрудников банков может превышать 600 тысяч человек. Один из источников «Ъ» рассказал, что из пятерки крупнейших российских банков в каждом под мобилизацию формально попадают не менее одной тысячи сотрудников.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что под частичную мобилизацию в России не попадут работники банков и финансовых организаций, занятые в критически важных отраслях и отвечающие за платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем. Также мобилизация не затронет сотрудников дежурных смен и тех, кто работает с населением и предприятиями.

О начале частичной мобилизации в стране стало известно 21 сентября, ее объявил президент России Владимир Путин. После этого министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Платон Щукин
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