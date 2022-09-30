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iPhone 13 рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 снизилась на российском рынке на треть

Фото: Nubelson Fernandes / Unsplash

Популярный смартфон Apple 2021 года выпуска подешевел в России на треть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт снизилась на российском рынке до рекордной отметки. Девайс можно приобрести за 55 тысяч рублей. По словам журналистов, за год аппарат подешевел примерно на 30 процентов, так как на старте продаж оценивался в 80 тысяч рублей.

Авторы отметили, что предлагаемый за 80 тысяч рублей девайс мог оказаться недоступен многим пользователям. «Сейчас российские интернет-магазины продают устройство по более доступной цене», — заключили журналисты.

Представленный в 2021 году аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR разрешением 2532х1170 пикселей, алюминиевый корпус с влагозащитой по стандарту IP68, процессор Apple A15 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов.

В конце сентября стало известно, что iPhone 13 Pro подешевел в России до 70 тысяч рублей. На старте продаж флагман 2021 года выпуска был оценен в 100-120 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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