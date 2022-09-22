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iPhone 13 Pro подешевел в России на 30 процентов

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 Pro подешевел в России до 70 тысяч рублей

Фото: Mike Segar / Reuters

Популярный смартфон компании Apple 2021 года выпуска подешевел до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, выпущенный в 2021 году iPhone 13 Pro подешевел в России на 30 процентов. Если на старте продаж аппарат был оценен в 100-120 тысяч рублей, то в конце сентября его можно приобрести за 70-80 тысяч рублей. Таким образом, стоимость флагмана снизилась примерно на 30 процентов.

Специалисты напомнили, что после анонса новых смартфонов Apple сняла с продажи iPhone 13 Pro. В настоящий момент магазины распродают остатки устройств. Вместе с флагманом 2021 года выпуска американская компания сняла с производства iPhone 11.

Подешевевший iPhone 13 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидар, аккумулятор емкостью 3095 миллиампер-часов.

Apple представила новые смартфоны 7 сентября. В линейку аппаратов вошли iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Продажи устройств начались 16 сентября.

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Андрей Ставицкий
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