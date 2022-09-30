Пожилой россиянин с гипертонией попал в больницу после получения повестки

Baza: пожилого руководителя IT-отдела из Самары госпитализировали после получения повестки

У пожилого жителя Самары поднялось давление после того, как он получил повестку в рамках мобилизации. Россиянина пришлось экстренно госпитализировать, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника, 60-летнего руководителя IT-отдела банка «Солидарность» вызвали в отдел кадров прямо в день объявления частичной мобилизации — 21 сентября — и потребовали явиться в военкомат. Мужчина решил, что его хотят снять с учета. Он числился лейтенантом запаса, но никогда не участвовал в боевых действиях и не служил.

По словам родственников, у пожилого жителя Самары артроз суставов второй степени, остеопороз и гипертония. Несмотря на состояние здоровья и возраст, в военкомате призывнику вручили повестку.

В банковском отделе кадров объяснили, что мужчина является ключевым сотрудником, но компания не успела подготовить списки на бронь работников. При этом военкомат отметил мужчину и некоторых других сотрудников с заболеваниями как добровольцев, которые решили мобилизоваться сами.

Банк «Солидарность» подготовил ходатайство о неправомерности действий сотрудников военкомата.

Ранее сообщалось, что в Москве мобилизовали не служившего инженера критически важного предприятия со зрением минус восемь, а жителя Хабаровска отправили на фронт несмотря на диагноз «шизофрения».

30 сентября в Санкт-Петербурге зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации, решение суда еще не последовало.

Юрист Анастасия Коптеева посоветовала россиянам оформить нотариальную доверенность на человека, который сможет представлять интересы призывника. В документе должно быть прописано право доверенного лица требовать любую медицинскую документацию в отношении мобилизованного.