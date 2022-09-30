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Россиянин более 100 раз ударил отца и задушил его собачьим поводком

В Петербурге суд дал 9 лет задушившему отца собачьим поводком и кабелем удлинителя мужчине

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима россиянина Дмитрия Исайчева, убившего отца. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным надзорного ведомства, в период с 12 по 13 июля прошлого года, находясь у себя в квартире в доме № 11к2 на Индустриальном проспекте, мужчина поссорился с отцом. В ходе конфликта он более 100 раз ударил его по голове и телу, после чего задушил собачьим поводком и кабелем удлинителя.

Кроме того, за год до этого, 22 июля 2020 года, Исайчев не менее трех раз ударил отца по голове возле дома № 15 на Индустриальном проспекте. Уголовное преследование по этому эпизоду было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Ранее стало известно, что в Хакасии россиянин попытался зарубить отца топором и убил мачеху металлическим ломом.

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Елизавета Новикова
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