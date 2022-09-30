Задержан предполагаемый киллер по делу о заказном убийстве москвички

СКР задержал предполагаемого киллера по делу о заказном убийстве жительницы Новой Москвы

Следственный комитет России (СКР) задержал исполнителя заказного убийства жительницы Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

39-летнего предполагаемого киллера нашли в Санкт-Петербурге. С ним проводятся следственные действия, после чего задержанному предъявят обвинение в заказном убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По делу ранее были задержаны двое фигурантов, один из них — 52-летний супруг погибшей. Они признали свою вину. Сообщник мужа убитой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным следствия, вечером 5 сентября у деревни Троица в Москве было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением головы. Ее муж заявлял, что она стала жертвой незнакомца, который высказал им претензии из-за отсутствия намордника у их собаки, а затем выстрелил.

16 сентября Троицкий суд Москвы арестовал пенсионера МВД Юрия Новикова, который признался в организации убийства жены во время ее прогулки с собакой в Новой Москве. По версии следствия, обвиняемый заказал убийство супруги знакомому. Он передал ему пистолет системы «наган» и обещал заплатить один миллион рублей. Мотивом убийства стал земельный участок с домом в деревне Троица.