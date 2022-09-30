В ЛНР рассказали о планах ВСУ в Красном Лимане

Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о попытке ВСУ окружить Красный Лиман с трех сторон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят окружить Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев, передает РИА Новости.

«Ситуация сейчас остается сложная, с учетом того, что практически с трех сторон пытаются взять в окружение Красный Лиман, но, к сожалению для них (украинских войск — прим. «Ленты.ру»), ничего у них не вышло и не выйдет», — рассказал он.

Ранее он заявил, что ВСУ собирались отрезать Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная, чтобы продвинуться в сторону границ России. Тем не менее, как заметил Киселев, их планы провалились.

30 сентября союзные силы остановили наступление ВСУ на Красный Лиман, также сохранив контроль над Торским.