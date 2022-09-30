Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР рассказали о планах ВСУ в Красном Лимане

Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о попытке ВСУ окружить Красный Лиман с трех сторон

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят окружить Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев, передает РИА Новости.

«Ситуация сейчас остается сложная, с учетом того, что практически с трех сторон пытаются взять в окружение Красный Лиман, но, к сожалению для них (украинских войск — прим. «Ленты.ру»), ничего у них не вышло и не выйдет», — рассказал он.

Ранее он заявил, что ВСУ собирались отрезать Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная, чтобы продвинуться в сторону границ России. Тем не менее, как заметил Киселев, их планы провалились.

30 сентября союзные силы остановили наступление ВСУ на Красный Лиман, также сохранив контроль над Торским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас
В Новой Зеландии решили продать поместье из «Властелина колец»
Навка назвала условие МОК для допуска россиян к турнирам шантажом и хамством
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников к СВО
Тучная певица показала фигуру в легинсах с вырезами на ягодицах
Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО
Неизвестные отобрали у российского таксиста деньги и забыли в салоне пистолет
МВД заявило о 180 тысячах участников митинга-концерта в Москве
Звезда «Универа» рассказал о трудностях с выплатой ипотеки
Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.