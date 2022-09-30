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В ЛНР заявили о провальном плане ВСУ продвинуться к границам России

Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил о предотвращении плана ВСУ подойти к границам РФ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил о провальном плане Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезать Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная, чтобы продвинуться в сторону границ России. Его слова передает РИА Новости.

«Красный Лиман, как ВСУ считают, последний опорный пункт. На самом деле, задача их [ВСУ] была очень проста и банальна. До сегодняшнего дня завладеть данным населенным пунктом, отсечь Сватово, Кременную (от Красного Лимана — прим. "Ленты.ру") и таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации… Но у них ничего не вышло», — сообщил он.

Как утверждают корреспонденты агентства, украинские военные не смогли отрезать дорогу снабжения между селом Торским, находящимся под контролем союзников, и Красным Лиманом.

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Кристина Есикова
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