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Союзные силы остановили ВСУ под Красным Лиманом

Союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Александр Коц / Globallookpress.com

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось перерезать дорогу снабжения союзных сил между селом Торское и городом Красный Лиман. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

По данным агентства, союзным силам удалось остановить продвижение украинской армии под Красным Лиманом и сохранить полный контроль над Торским. Отмечается, что дорога между селом и городом находится под огнем, однако по ней можно передвигаться на большой скорости и перебрасывать подкрепление.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщал о сложном бое в Красном Лимане. По его словам, союзные силы держат оборону, а по наступающим украинским подразделениям ведут огонь артиллерия и авиация России.

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Алевтина Запольская
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