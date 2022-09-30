Союзные силы остановили ВСУ под Красным Лиманом

Союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось перерезать дорогу снабжения союзных сил между селом Торское и городом Красный Лиман. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

По данным агентства, союзным силам удалось остановить продвижение украинской армии под Красным Лиманом и сохранить полный контроль над Торским. Отмечается, что дорога между селом и городом находится под огнем, однако по ней можно передвигаться на большой скорости и перебрасывать подкрепление.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщал о сложном бое в Красном Лимане. По его словам, союзные силы держат оборону, а по наступающим украинским подразделениям ведут огонь артиллерия и авиация России.