Глава МИД Украины назвал путь «обнуления» ошибок Запада

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал путь «обнуления» ошибок, которые допустил Запад с 2008 года. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Кулебы, этому поспособствует принятие Украины в НАТО. Он отметил, что Киев подал заявку на членство в альянсе, и его получение «в этих новых условиях не требует предоставления» соответствующего плана действий по членству. «Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил», — добавил он.