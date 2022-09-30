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Трамп одним вопросом про Россию и Украину загнал Белый дом в угол

AT: Трамп загнал Белый дом в угол предложением стать посредником между Москвой и Киевом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил свою кандидатуру на роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом и поставил в тупик Белый дом. Об этом в материале для The American Thinker (AT) пишет Оливия Мюррей.

«Всего в одном коротком посте для Truth Social президент Трамп загнал политический истеблишмент в угол, упомянув о военных действиях и сказав: "Обе стороны [российская и украинская] нуждаются и хотят этого [мирного соглашения]. На карту поставлен весь мир. Я возглавлю [переговорную] группу?"» — рассказала она о провокационном вопросе политика.

Мюррей добавила, что на первый взгляд слова Трампа похожи на троллинг, который, по ее мнению, является «политическим волшебством». Однако, замечает она, левые политики отказываются от дипломатических усилий для решения украинского кризиса.

«На них — поджигателях войны из конгресса и Белого дома — лежит бремя либо отказаться от помощи человека, который имеет реальный мировой опыт (...), либо заключить перемирие для снятия глобальных стрессов», — отметила автор.

Ранее стало известно, что Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что хочет стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, и призвал страны заключить мирный договор.

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Варвара Кошечкина
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