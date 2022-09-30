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В США назвали причины возможного отказа поставлять Киеву Leopard 2 и Abrams

Military Watch: Киев не получит танки Leopard 2 и Abrams из-за возможной малоэффективности

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Получение Киевом танков Leopard 2 и M1 Abrams кажется маловероятным из-за возможной малоэффективности машин. В публикации журнала Military Watch назвали причины возможного отказа поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) современную бронетехнику.

Отмечается, что современные танки могут быть захвачены на поле боя. Это позволит России изучить машины производства Германии и США. Также танки могут не передавать из-за опасений, что они окажутся недостаточно эффективными в бою.

Издание напоминает, что турецкие танкисты на Leopard 2 понесли потери в провинции Алеппо в 2016 году. Подчеркивается, что противник использовал «далеко не самое современное» оружие. В свою очередь, экипажи танков Abrams несли потери в ходе боевых действий в Йемене.

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«Третьим фактором является стоимость, поскольку даже более старые варианты M1 и Leopard 2 намного дороже, чем машины, уже поставляемые на Украину, и в первых используются газотурбинные двигатели с высоким расходом топлива и высокими эксплуатационными расходами», — пишет издание.

Кроме того, эти танки несовместимы с боеприпасами эксплуатируемых на Украине машин. Также Abrams и Leopard 2 тяжелее советских танков, что не позволит использовать существующие мосты.

Ранее в публикации Military Watch отметили, что поставляемые на Украину танки M-55 оснащены орудием калибра 105 миллиметров, под которое у ВСУ практически нет снарядов.

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Даниил Иринин
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