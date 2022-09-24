Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США раскрыли главную проблему ВСУ с западными танками

MWM: у украинских военных нет снарядов для танков М-55, а у НАТО заканчиваются Т-72

Фото: Reuters

У западных стран заканчиваются запасы танков Т-72, поэтому они передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины М-55, созданные на основе советских Т-55. Главную проблему Киева с поставляемой техникой раскрыл американски журнал Military Watch Magazine.

Издание напоминает, что М-55 оснащены 105-миллиметровой пушкой, под которую у ВСУ практически нет снарядов.

«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

В сентябре «Российская газета» написала, что Словения отправит на Украину партию из 28 танков M-55S, которые построили на основе советских Т-55А.

В том же месяце в The Drive предположили, что США могли бы поставить Украине старые модификации M1 Abrams, но Киев рискует столкнуться с проблемами при обслуживании машин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы
В Запорожье заявили об уничтожении украинских диверсантов
В США раскрыли главную проблему ВСУ с западными танками
Чемпионка мира по биатлону потерялась в Альпах
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых
Республиканцы сняли видео об исключительности США с кадрами из России и Украины
В Венгрии назвали условие урегулирования кризиса на Украине
В Донбассе, Запорожье и Херсоне начался второй день референдумов
Названы сроки перелома ситуации на Украине при частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.