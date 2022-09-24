В США раскрыли главную проблему ВСУ с западными танками

MWM: у украинских военных нет снарядов для танков М-55, а у НАТО заканчиваются Т-72

У западных стран заканчиваются запасы танков Т-72, поэтому они передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины М-55, созданные на основе советских Т-55. Главную проблему Киева с поставляемой техникой раскрыл американски журнал Military Watch Magazine.

Издание напоминает, что М-55 оснащены 105-миллиметровой пушкой, под которую у ВСУ практически нет снарядов.

«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — говорится в публикации.

В сентябре «Российская газета» написала, что Словения отправит на Украину партию из 28 танков M-55S, которые построили на основе советских Т-55А.

В том же месяце в The Drive предположили, что США могли бы поставить Украине старые модификации M1 Abrams, но Киев рискует столкнуться с проблемами при обслуживании машин.