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Армию Италии привели в состояние повышенной готовности

Daily Storm: Италия привела свою армию в состояние повышенной готовности

Фото: Remo Casilli / Reutets

Командование привело вооруженные силы Италии в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на официальные военные документы итальянского руководства, которыми поделился источник издания.

Сообщается, что еще весной 2022 года генерал генштаба итальянской армии Бруно Пишотта подписал приказ о подготовке бойцов к реальным боевым действиям. Так, Рим предписал войскам: не отпускать в увольнение «ценные кадры» в период вооруженного конфликта на Украине и отправить в развернутые оперативные подразделения всех солдат с бессрочным контрактом на срок два года.

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Николай Чигасов
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