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Посольство Италии рекомендовало гражданам покинуть Россию

Посольство Италии рекомендовало своим гражданам покинуть Россию из-за трудностей с выездом
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну», — заявили в посольстве.

Ранее посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию. «Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве объяснили просьбу объявлением частичной мобилизации в России.

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Анжелика Бережная
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