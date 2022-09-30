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Популярный российский блогер объяснил свой отъезд из России

Блогер Максим Голополосов заявил, что уехал в Казахстан на съемки
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Страница Максима Голополосова во «ВКонтакте»

Популярный российский блогер и ведущий YouTube-шоу «+100500» Максим Голополосов, более известный в сети как «Макс +100500», заявил, что уехал в Казахстан на съемки. Свой отъезд из России он объяснил в беседе с телеканалом «360».

«Мы по съемкам собирались, а больше сказать не могу, скажу, что нигде не разворачивали, границу мы прошли. У нас партнеры здесь», — сказал он.

В Казахстане Голопосова встретил местный блогер Тимур Дарханов. В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) он поделился несколькими сторис с российским ютубером. «У нас в гостях "Макс +100500". Город Аксай, встречайте», — сказал Дарханов. «Салам алейкум. Привет, Казахстан! Аксай респект», — поприветствовал Голопосов.

Ранее стало известно о том, что известный российский блогер Юрий Хованский покинул Россию на фоне частичной мобилизации. По словам блогера, он решил не дожидаться, когда ему придет повестка в военкомат, и уехать в Сербию.

Другой популярный блогер Николай Соболев 29 сентября также подтвердил, что находится не в России. Однако он опроверг сообщения об эмиграции и заявил, что планирует вернутся в страну примерно через две недели.

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Денис Савосин
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