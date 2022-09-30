Обнаружены новые доказательства жидкой воды на Марсе

Nature Astronomy: под ледяной шапкой Марса обнаружили признаки жидкой воды

Международная группа ученых под руководством Кембриджского университета обнаружила новые доказательства возможного существования жидкой воды под южной полярной шапкой Марса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Специалисты провели измерения поверхности ледяной шапки с помощью лазерного альтиметра космического аппарата НАСА Mars Global Surveyor. Оказалось, что данные соответствуют теоретической модели, показывающей, как масса воды под ледяной шапкой влияет на поверхность. Это согласуется с радиолокационными измерениями, которые продемонстрировали наличие жидкой воды, однако вызвали споры среди ученых.

По словам авторов работы, сочетание новых топографических данных, компьютерной модели и данных радара делает гораздо более вероятным, что сегодня на Марсе существует по крайней мере одна область подледниковой жидкой воды. Кроме того, Марс все еще должен быть геотермально активным, чтобы поддерживать жидкое состояние воды под ледяной шапкой.

До недавнего времени считалось, что полярные ледяные шапки на Марсе полностью промерзли до самого основания из-за экстремально холодной атмосферы. В 2018 году данные со спутника Mars Express Европейского космического агентства поставили под сомнение это предположение. Он выявил область у основания льда, которая сильно отражала сигнал радара, что было интерпретировано как область жидкой воды под ледяной шапкой.