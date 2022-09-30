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Медведев оценил желание Зеленского скорее вступить в НАТО фразой «накрыло парня»

Медведев заявил, что Зеленский умоляет НАТО ускорить начало третьей мировой войны

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил желание президента Украины Владимира Зеленского в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

По его словам, украинский лидер буквально «умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны». «Явно накрыло парня», — заявил автор публикации.

Медведев также раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга после его фразы о том, что «если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство». «Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — заключил он.

30 сентября Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Позднее Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров.

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Варвара Кошечкина
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