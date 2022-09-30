Микроэлектронику начали печатать на принтерах
Специалисты Королевского технологического института (Швеция) разработали новый метод печати мелкой электроники. Исследование опубликовано на сайте организации.
По словам ученых, новый метод позволяет производить элементы точной электроники на 3D-принтере. С помощью данной технологии можно начинать печатать элементы микроэлектроники размером с насекомое для применения в робототехнике, медицинских устройствах и других областях.
Технология основа на процессе двухфотонной полимеризации. Он позволяет создавать объекты с высоким разрешением размером всего в несколько сотен нанометров. С помощью принтера выпускаются детали с Т-образным поперечным сечением. Инженеры KTH рассказали, что конструкция деталей такова, что находящийся в верхней части заготовки металл электрически изолирован от остальных элементов.
«Это то, что было невозможно до сих пор, потому что начальные затраты на производство точных деталей с использованием традиционной полупроводниковой технологии составляют порядка сотен тысяч долларов, а время выполнения заказа — несколько месяцев и более», — отметил автор исследования Фрэнк Никлаус. По словам ученого, изобретенный в KTH метод позволит установить новый стандарт производства микроэлектроники.
В конце августа специалисты Техасского университета (США) рассказали о разработке нового материала для печати трехмерных татуировок. Чернила имеют гибкую форму, поэтому их можно будет использовать для создания носимых сенсоров и медицинской электроники.