Микроэлектронику начали печатать на принтерах

Ученые KTH рассказали о печати микроэлектроники с помощью 3D-принтера

Специалисты Королевского технологического института (Швеция) разработали новый метод печати мелкой электроники. Исследование опубликовано на сайте организации.

По словам ученых, новый метод позволяет производить элементы точной электроники на 3D-принтере. С помощью данной технологии можно начинать печатать элементы микроэлектроники размером с насекомое для применения в робототехнике, медицинских устройствах и других областях.

Технология основа на процессе двухфотонной полимеризации. Он позволяет создавать объекты с высоким разрешением размером всего в несколько сотен нанометров. С помощью принтера выпускаются детали с Т-образным поперечным сечением. Инженеры KTH рассказали, что конструкция деталей такова, что находящийся в верхней части заготовки металл электрически изолирован от остальных элементов.

«Это то, что было невозможно до сих пор, потому что начальные затраты на производство точных деталей с использованием традиционной полупроводниковой технологии составляют порядка сотен тысяч долларов, а время выполнения заказа — несколько месяцев и более», — отметил автор исследования Фрэнк Никлаус. По словам ученого, изобретенный в KTH метод позволит установить новый стандарт производства микроэлектроники.

В конце августа специалисты Техасского университета (США) рассказали о разработке нового материала для печати трехмерных татуировок. Чернила имеют гибкую форму, поэтому их можно будет использовать для создания носимых сенсоров и медицинской электроники.