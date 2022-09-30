Российского посла вызвали в МИД Нидерландов

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Шульгина на фоне референдумов

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Александра Шульгина на фоне прошедших референдумов о принятии Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

В министерстве подчеркнули свой отказ признавать результаты голосования. «30 сентября посол России в Нидерландах Александр Шульгин был приглашен в МИД, где ему было заявлено о непризнании итогов голосования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Голландская сторона утверждала, что вхождение этих регионов в состав России не будет иметь юридической силы», — сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, Шульгин оспорил заявление голландской стороны о фиктивности референдумов. Посол отметил безупречную организацию голосования избирателей, что было засвидетельствовано множеством международных наблюдателей из различных стран, включая представителей из Нидерландов.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании. Это действие является знаком протеста со стороны королевства, несогласного с результатами референдумов.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.