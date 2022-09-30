Посла России вызвали в британский МИД

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Келина

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, на фоне подписания договоров о присоединении к РФ четырех новых территорий: Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания вызвала российского посла в Лондоне в пятницу в знак протеста против аннексии Москвой более 15 процентов территории Украины», — заявили в Форин офисе.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО 30 сентября. В своем обращении Зеленский сказал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Теперь Киев «подает заявление, чтобы сделать это де-юре».