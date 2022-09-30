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В Госдуме назвали потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным

Аксаков: потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным будут 1-2% от прибыли

Фото: Unsplash

Потери банков от списания долгов погибшим в боевых действиях в Минфине оценили в 1-2 процента от чистой прибыли. Такие цифры назвал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Дискуссии о возможных вариантах компенсации потерь продолжаются, отметил он. Аксаков также не разделяет опасения по поводу того, что ужесточение условий по выдаче кредитов мужчинам призывного возраста может ударить по рынку в целом.

Ранее стало известно, что кредиты и ипотеки мобилизованных граждан, погибших или получивших первую группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине, будут списываться. Это будет сделано не за счет государства, кредитные организации станут самостоятельно закрывать задолженности россиян.

Между тем после объявления о частичной мобилизации ряд банков в России перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных, банки ужесточили скоринг их заявок.

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Платон Щукин
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