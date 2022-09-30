Патрушев прокомментировал причастность Запада к подрывам на «Северном потоке»

Патрушев заявил о причастности западных спецслужб к подрывам трубопроводов ранее

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал возможную причастность Запада к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова в эфире телеканала «Россия 1» передает ТАСС.

По словам Патрушева, на данный момент Россия не имеет данных о причастности западных спецслужб к подрывам «Северных потоков». «Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем», — сказал он, уточнив, что речь идет о подрывах трубопроводов. «Я сейчас не буду называть, но они этим занимались», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на «Северных потоках». Он призвал скоординировать усилия, чтобы разоблачить заказчиков повреждения на газопроводах.

26 сентября на двух российских газопроводах произошли взрывы. Утечки газа были обнаружены на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в районе острова Борнхольм.