Патрушев назвал главных выгодоприобретателей от взрыва на «Северных потоках»

Патрушев заявил, что США — главные выгодоприобретатели от взрыва на «Северных потоках»

США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

Секретарь совбеза призвал скоординировать усилия, чтобы разоблачить заказчиков повреждения на газопроводах. «Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», — сказал он на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Патрушев отметил, что все чаще возникают вопросы к «организаторам клеветнических кампаний». «Так, буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако, очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — заключил он.

В понедельник, 26 сентября, на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли взрывы. Были обнаружены утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в районе острова Борнхольм.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не станут гадать, кто несет ответственность за «аварии» на газопроводе «Северный поток». По его словам, вместо этого Вашингтон настаивает на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Министр обороны уточнил, что на сегодняшний день существует «множество спекуляций» относительно вопроса, какой ущерб причинен трубопроводу.