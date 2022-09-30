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В США высказались об ответственности за «аварии» на «Северном потоке»

Пентагон: США не станут гадать, кто несет ответственность за «аварии» на «Северном потоке»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

США не станут гадать, кто несет ответственность за «аварии» на газопроводе «Северный поток», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По его словам, вместо этого Вашингтон настаивает на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Министр обороны уточнил, что на сегодняшний день существует «множество спекуляций» относительно вопроса, какой ущерб причинен трубопроводу.

«Однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло», — высказался он.

В понедельник, 26 сентября, на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Были обнаружены утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в районе острова Борнхольм.

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Марина Совина
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