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Психолог назвала экспресс-методы борьбы с острым стрессом

Психолог Елена Комолова посоветовала во время стресса представить во рту вкус шоколада

Фото: Unsplash

Чтобы справиться с острым стрессом, нужно представить во рту вкус шоколада или лимона, посоветовала психолог Елена Комолова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие экспресс-методы борьбы с эмоциональным напряжением.

Психолог обратила внимание, что кратковременный стресс может быть даже полезным для человека, так как способствует адаптации организма к новым условиям. Однако если эмоциональное перенапряжение вызывает дискомфорт, с ним можно справиться с помощью простых и необычных упражнений.

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Так, Комолова посоветовала во время стресса представить во рту вкус шоколада или лимона, чтобы заработали слюнные железы. Эта техника должна включить парасимпатическую («затормаживающую») нервную систему. Если мысли о лимоне во рту не сработали, можно выпить стакан воды.

По словам психолога, взаимодействие с водой прекрасно снимает напряжение.

Если эмоции накипели, то можно принять душ, поплавать в бассейне или просто умыться

Елена Комоловапсихолог

Техника заземления также помогает преодолеть нервное напряжение, добавила собеседница «Ленты.ру». Нужно потрогать любой предмет и мысленно описать, каков он на ощупь: мягкий, теплый, шероховатый и так далее. Также можно вдавить пятки в пол и по возможности прочувствовать структуру поверхности, на которой стоит человек.

Эти упражнения снимут напряжение в момент эмоционального возбуждения, слегка затормозят работу центральной нервной системы и помогут стабилизироваться, пояснила Комолова.

Ранее Елена Комолова рассказала, как распознать у молодой матери послеродовую депрессию. Она предупредила: если близкие замечают, что женщина не радуется ребенку или ведет себя с ним агрессивно, срочно нужно обращаться за психологической помощью.

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Вера Владзиевская
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