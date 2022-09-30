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В США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия

Салливан заявил, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не увидел признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Его слова передает ТАСС.

«В настоящее время мы не видим признаков неминуемого применения ядерного оружия», — подчеркнул Салливан. В то же время, комментируя выступление президента Росси Владимира Путина, он отметил, что «существует риск», что российский лидер «рассмотрит такую возможность».

По его словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией и продолжает консультации с союзниками и партнерами. «Но это то, к чему мы внимательно относимся, воспринимаем очень серьезно и поэтому напрямую общаемся с Россией, в том числе по вопросу о том, какие решительные меры будут приняты Соединенными Штатами, если они пойдут по этому темному пути», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие.

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предостерег страны, которые, по его мнению, шантажируют Москву ядерным оружием. В этой связи ряд политиков и экспертов на Западе заговорили о возможных планах Кремля по его применению. Впрочем, официальная Москва это отрицает. Сам Путин позднее напомнил, что прецедент использования ядерного оружия без видимых причин создали именно США.

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Марина Совина
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