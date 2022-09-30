Глава ДНР заявил о тяжелой ситуации в Красном Лимане

Глава ДНР Пушилин: ситуация в Красном Лимане тяжелая, но подразделения выдерживают атаки

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, остающиеся в городе союзные силы «выдерживают постоянные атаки» со стороны украинских войск, которые предпринимают «исчерпывающие дополнительные меры» и «подтягивают резервы со стороны Северска».

Он отметил, что обороняющиеся подразделения «держатся из последних сил» и делают все для удержания позиций и сохранения личного состава.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят практически с трех сторон окружить Красный Лиман. До этого он сообщал о провальном плане ВСУ отрезать город от населенных пунктов Сватово и Кременная, чтобы продвинуться в сторону границ России.