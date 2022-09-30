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Кремль прокомментировал отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока»

Песков: отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока» не влияет на работу газопровода

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора «Турецкого потока», не влияет на функционирование газопровода, прокомментировала ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, поток газа идет. Из-за санкций со стороны Евросоюза 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия у оператора морского газопровода «Турецкий поток». По нему российское топливо идет через Черное море в Турцию.

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В South Stream заявили, что уже подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов. При этом поставки по трубе не пострадают, заверила компания.

Ранее сообщалось, что 25 процентов поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Президент Владимир Путин также отметил, что объемы экспорта в Турцию российская сторона готова нарастить.

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Платон Щукин
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